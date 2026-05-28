ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ರಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪೋಕರ್‌ನಂತಹ ಮನಿ ಗೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ &nbsp;ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

  • ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ 
  • ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್‌ ಆಡುವುದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಲ್ಲ

ನವದೆಹಲಿ (ಮೇ.28): ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್‌(Betting and Gambling) ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಲ್ಲ(No Fundamental Right) ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌(Supreme court), ರಮ್ಮಿ(Rummy) ಮತ್ತು ಪೋಕರ್‌ನಂಥ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮನಿ ಗೇಮ್‌(Online money game)ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಕಾನೂನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಜೂಜು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಧಾರಿತ ಆಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಣ ಅಥವಾ ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ರಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪೋಕರ್‌ ಗೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದವು.

ಇದೀಗ ನ್ಯಾ.ಜೆ.ಪರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ.ಆರ್‌. ಮಹದೇವನ್‌ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಿದ್ದರೆ ಸ್ಕಿಲ್‌ ಗೇಮ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಪೋಕರ್‌ ಅಥವಾ ರಮ್ಮಿ ಸ್ಕಿಲ್‌ ಗೇಮ್‌ಗಳಾದರೂ ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡುವ ಇಂಥ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಆಟಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ.

Related Articles

Related image1
Cockroach Janata Party ಅರ್ಜಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕಾರ: ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್!
Related image2
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್‌ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಬೀದರ್ MBBS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿದ್ದೆ ಸರ್ ತಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಜೂಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ 34ನೇ ರಾಜ್ಯಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ತೀರಾ ಕಿರಿದಾದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ಎಂದಿರುವ ಪೀಠ, ಕೇವಲ ಕೌಶಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಜೂಜು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ:

ಸಂವಿಧಾನದ 19ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಡಿ ಕೌಶಲ್ಯ(ಸ್ಕಿಲ್‌)ದ ಆಟಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಜೂಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಆಟಕ್ಕೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಸನ, ಹಣಕಾಸು ನಷ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮನಿ ಗೇಮ್‌ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಗೇಮ್‌ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಶೇ.28ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ:

ಇದರ ಜತೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಗೇಮಿಂಗ್‌ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.28ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಗೇಮಿಂಗ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.