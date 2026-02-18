ಯೆಮನ್ನಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಕ್ಷಮಾದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಎಪಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಪುತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೊಲೆಯಾದ ತಲಾಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕ್ಷಮಾದಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬೈ (ಫೆ.18): ಯೆಮನ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಪಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಎಪಿ ಬಣದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಾಂತಪುರಂ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಮ್ ಅಝ್ಹರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಮ್ ಅಝ್ಹರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಪಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಾಯರ್ ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ನಿಮಿಷಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಮರಣದಂಡನೆ ರದ್ದುಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೊಲೆಯಾದ ತಲಾಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಬ್ದುಲ್ ಫತ್ತಾಹ್ ಮೆಹದಿ ರಾಜಿಯಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ರದ್ದುಗೊಂಡರೆ ನಿಮಿಷಪ್ರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿಯವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹೋದರನ ನಿಲುವು
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಕೊಲೆಯಾದ ತಲಾಲ್ನ ಸಹೋದರ ಅಬ್ದುಲ್ ಫತ್ತಾಹ್ ಮೆಹದಿ ಅವರ ನಿಲುವು ಏನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಹದಿ ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಫತ್ತಾಹ್ ಮೆಹದಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಟೀಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ, ತಲಾಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಕ್ವಿಜಾಸ್). ಜುಲೈ 25, 2017 ರಂದು, ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಮೆನ್ ಪ್ರಜೆ ತಲಾಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಹ್ದಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದರು. ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಿಮಿಷಾ ಹೇಳಿದರು. ತಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಶವವನ್ನು ಮನೆಯ ಮೇಲಿರುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗಿತ್ತು.