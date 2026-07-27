ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರೈತ ಅಮರ್ಜಿ ಗೌತಮ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 10.15 ಬಿಘಾ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಸನ್ವಾಲಿಯಾ ಸೇಠ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತಾಟ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ‘ಕಲಿಯುಗದ ಸುಧಾಮ’ ಎಂದು ಜನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
10 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ದಾನ! 10 ವರ್ಷದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರೈತನ ಅಪರೂಪದ ಭಕ್ತಿ:
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಡುಂಗರಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖೇಡಾ ಸಮೋರ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಅಮರ್ಜಿ ಗೌತಮ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಕಥೆ ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಸನ್ವಾಲಿಯಾ ಸೇಠ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಕ್ತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲ; ಒಂದು ದಶಕದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಫಲವಾಗಿದೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿದ ಕನಸು..!
ಅಮರ್ಜಿ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ.
100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಾಟ!
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮರ್ಜಿ ಅವರು ಚಿತ್ತೋರ್ಗಢ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ 10.15 ಬಿಘಾ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸನ್ವಾಲಿಯಾ ಸೇಠ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದರು.
ಸಮುದಾಯದ ಸಹಕಾರವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲ..!
ಅಮರ್ಜಿಯವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹಲವರು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದರು. ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತರಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ವಕೀಲ ವಾಲ್ಜಿ ಪಾಟಿದಾರ್ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಬಲವಾಯಿತು.
ಗೋಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸು..!
ದಾನ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಮರ್ಜಿಯವರ ಆಶಯ. ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾವಿನ ಮರಗಳ ಫಲವನ್ನೂ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸದೆ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣವನ್ನೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕಲಿಯುಗದ ಸುಧಾಮ’ ಎಂದೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ..!
ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಮರ್ಜಿಯವರ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಲವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ‘ಕಲಿಯುಗದ ಸುಧಾಮ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.