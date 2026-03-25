ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (BPCL) ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮಿತಿ, ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ವೇಳೆ OTP ದೃಢೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BPCL) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಬದ್ಧತೆ ತರಲು ಹಾಗೂ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಿತಿ
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯ
ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಡಿಲಿವರಿ ವೇಳೆ OTP ದೃಢೀಕರಣ
ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಡಿಲಿವರಿ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಕೋಡ್ (DAC) ಎಂಬ OTP ಬರುತ್ತದೆ. ಈ OTP ಅನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ
ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾದರೆ, “Hello BPCL” ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿಯಮಗಳು
ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ) 12 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ 12 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾದರೆ, ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು
14.2 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ 35 ದಿನಗಳ ಅಂತರ ಕಡ್ಡಾಯ
ಮೊದಲು ಇದು 25 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 45 ದಿನಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಅನ್ವಯ
ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ (PMUY) ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೂ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ
ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಿತಿಗಳು
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮಿತಿ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 15 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು (ಏಪ್ರಿಲ್ 1 – ಮಾರ್ಚ್ 31)
ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಸಬ್ಸಿಡಿ + 3 ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ
ಇತರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತರ
5 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್: 9 ರಿಂದ 16 ದಿನಗಳ ಅಂತರ
10 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್: 18 ರಿಂದ 32 ದಿನಗಳ ಅಂತರ
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ OTP ದೃಢೀಕರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಗೃಹ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.