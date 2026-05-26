ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು 'AI-CopWriter' ಎಂಬ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್, ದೂರುದಾರರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವಿನ ಭಾಷೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿ, ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಾಷೆಯದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೂರು ನೀಡಲು ಬರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭಾಷಾಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 'AI-CopWriter' ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಲೂಕ್ಲೌಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ ಸೋಲ್ಯೂಶನ್ಸ್ (Bluecloud Softech Solutions) ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಐಟಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ವಿ.ಸಿ. ಸಜ್ಜನರ್ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಇಂತಹ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಭಾರತದ ಪೊಲೀಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಾದ ತೆಲುಗು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾರದ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ತಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹೆಣಗಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯಲು ಬಂದಾಗ ಗೊಂದಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಭಾಷೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಂವಹನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದೇ 'AI-CopWriter' ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
"ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾದ ಕಾನೂನು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸದಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸಂವಹನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ," > — ಚಿ. ರೂಪೇಶ್, ಡಿಸಿಪಿ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಐಟಿ ವಿಭಾಗ)
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೆಲಸದ ವೈಖರಿ ಹೇಗೆ?
'AI-CopWriter' ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರದ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುವ ಚಾಣಾಕ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ಭಾಷೆಗಳ ಬೆಂಬಲ: ದೂರುದಾರರು ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಬಂಗಾಳಿ, ಮರಾಠಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ, ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ (Auto-Detect).
ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್
ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ್ಯಪ್ ಕೇವಲ 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪಠ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ (Speech-to-Text) ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 5 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಬಹು ಧ್ವನಿಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (Multi-Speaker Recognition): ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ, ಆರೋಪಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಯಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR)
ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇದು ದೂರಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ:
- ದೂರುದಾರ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು.
- ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಐಡಿ.
- ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು (IPC/BNS).
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೈಯಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ 'ತಿರುಚಲಾಗದ ಮೆಟಾಡೇಟಾ' (Tamper-evident Metadata) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರ ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಇದು ಮಾದರಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.