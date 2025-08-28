ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ಎನ್ಡಿಎ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮತ್ತು 324 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.28): ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ಎನ್ಡಿಎ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 324 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ-ಸಿ ವೋಟರ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 2024ರ ಚುನಾವಣೆಯ್ಲಿ 234 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಇಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ 208 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ-ಸಿವೋಟರ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ (MOTN) ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 2025ರ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ 54,788 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಿವೋಟರ್ನ ನಿಯಮಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಡೇಟಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1,52,038 ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ MOTN ವರದಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 2,06,826 ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ, 543 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 240 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಸರಳ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 272 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 32 ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಅದರ NDA ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ 293 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮೋದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಸಮನಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. 400 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ 234 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಏಟು ನೀಡಿತ್ತು.
ಅಂದಿನಿಂದ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಭವಿಷ್ಯವು ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಹರಿಯಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ.
ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಸರ್ವೇ ಹೇಳುತ್ತಿರೋದೇನು?
ಬಿಜೆಪಿ ತಂದ ನಾಟಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷವಾರು ನೋಡಿದರೆ, ಈಗ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ 260 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸರಳ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. MOTN ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿದ 281 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ MOTN ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಊಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ NDA ಯ ಸ್ಥಾನಗಳು 343 ರಿಂದ 324 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, MOTN ಸಮೀಕ್ಷೆಯು 97 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದದೆ. 2024 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗೆದ್ದ 99 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ MOTN 78 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಇಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ಎನ್ಡಿಎ ತನ್ನ ಮತ ಪಾಲು 46.7% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಅದು 44% ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯು 40.9% ಮತ ಪಾಲನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.