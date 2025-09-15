ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭವಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ, ನನ್ನ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 200 ಕೋಟಿ ರು.. ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಡ್ಕರಿ, ‘ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಇರಾನ್ನಿಂದ 800 ಕಂಟೇನರ್ ಸೇಬು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಅದೇ ವೇಳೆ 1000 ಕಂಟೇನರ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ, ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆದಾಯ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಮೆದುಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ 200 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಐಸೊಬ್ಯುಟನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ
ನವದೆಹಲಿ : ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಐಸೊಬ್ಯುಟನಾಲ್ ಅನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಘ (ARAI) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ತಯಾರಕರ ಸಂಘದ (ISMA) ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಗಡ್ಕರಿ, ಐಸೊಬ್ಯುಟನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಳಕೆಗಾಗಿಯೂ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏನಿದು ಐಸೊಬ್ಯುಟನಾಲ್?
ಐಸೊಬ್ಯುಟನಾಲ್ ಸುಡುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಪನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 20% ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿಂದ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ