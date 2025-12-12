ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ಕಟಿಹಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಜನರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರು. ರೈಲ್ವೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ RPF ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಿಹಾರದ ಕಟಿಹಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ (Katihar Junction) ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವವನ್ನು ತಮ್ಮ 'X' ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಇಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಟಿಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗ್ಗುವಿಕೆ

ಮಹಿಳೆ ಕತಿಹಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗೆ ರೈಲು ತಲುಪಿದಾಗ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಜನರ ಗುಂಪು ರೈಲಿನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಗೊಂದಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆ ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಸುಮಾರು 30-40 ಪುರುಷರು ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ತಕ್ಷಣ ಭಯಭೀತರಾದ ಮಹಿಳೆ, ಬೇಗನೆ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು.

RPF ನೆರವಿನಿಂದ ಪಾರು

ಮಹಿಳೆ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಆದ ನಂತರವೂ ಕೆಲವರು ಶೌಚಾಲಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅಪಾಯದ ಅರಿವಾದ ಮಹಿಳೆ ತಕ್ಷಣವೇ ರೈಲ್ವೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (RPF) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ

ಮಹಿಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಶೌಚಾಲಯದ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲಿನ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರ ಕೂಗಾಟ ಮತ್ತು ಜೋರಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ RPF ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇತರರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.