ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪುಣೆ, ಧುಲೆ, ಬೃಹನ್‌ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಬಿಎಂಸಿ), ನಾಂದೇಡ್, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಮಾಲೆಗಾಂವ್, ಮೀರಾ ಭಯಂದರ್, ನಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.&nbsp;

ಮುಂಬೈ (ಜ.22): ಮುಂಬೈ ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಲಾಟರಿ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 'ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ' ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ಎರಡನ್ನೂ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪುಣೆ, ಧುಲೆ, ಬೃಹನ್‌ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಬಿಎಂಸಿ), ನಾಂದೇಡ್, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಮಾಲೆಗಾಂವ್, ಮೀರಾ ಭಯಂದರ್, ನಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದರ ನಡುವೆ, ಲಾತೂರ್, ಜಲ್ನಾ ಮತ್ತು ಥಾಣೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಪುರಸಭೆ ನಿಗಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ (ಎಸ್‌ಸಿ) ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾತೂರ್ ಮತ್ತು ಜಲ್ನಾ ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಥಾಣೆ ಈ ವರ್ಗದೊಳಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಪುರಸಭೆ ನಿಗಮಗಳನ್ನು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ (ಒಬಿಸಿ) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಕೋಲಾ, ಚಂದ್ರಾಪುರ, ಅಹಲ್ಯಾನಗರ ಮತ್ತು ಜಲಗಾಂವ್‌ಗಳನ್ನು ಒಬಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪನ್ವೇಲ್, ಇಚಲಕರಂಜಿ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸ್‌ನಗರಗಳನ್ನು ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
BMC Exit Poll: ಬಿಜೆಪಿ-ಶಿಂಧೆ ಸೇನೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಅಧಿಕಾರ, ಮಣ್ಣುಮುಕ್ಕಿದ ಠಾಕ್ರೆ!
Related image2
ಮಹಾಯುತಿ ಬ್ರೇಕ್‌?: ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್‌ಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಶಿಂಧೆ ಸೇನೆ, ರಾಜ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ಎಂಎನ್‌ಎಸ್‌ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ!

ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಉದ್ದವ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ಶಿವಸೇನೆ

ಮುಂಬೈ ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಯ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಉದ್ಧವ್ ಸೇನಾ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಕಿಶೋರಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್, ಬಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು, ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು, ಕಳವಳವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉದ್ಧವ್ ಸೇನೆಯು 2019 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಿಎಂಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು.

Scroll to load tweet…

ಲಾಟರಿ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್, "ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿ ಸಮುದಾಯವು ವಾಸಿಸುವ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ತಪ್ಪು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮಹಾಯುತಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಠಾಕ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು, ಮುಂಬೈಗೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಯರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಮಹಾಯುತಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಳಮಳ

ಬಿಜೆಪಿ-ಶಿಂಧೆ ಸೇನಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ಬಿಜೆಪಿ 89 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಂಧೆ ಸೇನಾ 29 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮುಂಬೈ ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಆಂತರಿಕ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಿಂಧೆ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವವು ಕಠಿಣ ನಿಲುವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಿಂಧೆ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ "ಹೋಟೆಲ್ ರಾಜಕೀಯ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.