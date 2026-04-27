Rihanna: ಪಾಪ್ ತಾರೆ ರಿಹಾನಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬಾನಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ವಿಶೇಷ ಔತಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ರೀಟೇಲ್ನ 'ಟೈರಾ' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಫೊರಾ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 'ಫೆಂಟಿ ಬ್ಯೂಟಿ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಐಕಾನ್ ರಿಹಾನಾಗೆ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಔತಣಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇಶಾ, ಶ್ಲೋಕಾ, ರಾಧಿಕಾ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ರಿಹಾನಾರನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಔತಣಕೂಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ರಿಹಾನಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನುಭವ ನೀಡಿದರು.
ಫೆಂಟಿ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಭಾರತದ ಎಂಟ್ರಿ
ರಿಹಾನಾ ಭೇಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅವರ 'ಫೆಂಟಿ ಬ್ಯೂಟಿ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ರೀಟೇಲ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ, ಫೆಂಟಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ರಿಲಯನ್ಸ್ನ 'ಟೈರಾ' ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೀಟೇಲರ್ 'ಸೆಫೊರಾ'ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಟೈರಾ' ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ರಿಹಾನಾ, ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂಬಾನಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಿಹಾನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ರಿಹಾನಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರಿಹಾನಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ, ರಿಹಾನಾ 'ಮಗ್ಲರ್ ಫಾಲ್ 2026' ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ರೂಸ್ ಬಣ್ಣದ ಮೊನೊಕ್ರೋಮ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಉದ್ದ ತೋಳಿನ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಪಾದದವರೆಗಿನ ಲೆದರ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ನಂತರ ನಡೆದ ಆಫ್ಟರ್-ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ, ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಜರ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೈ ಟರ್ಟಲ್ನೆಕ್, ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಸಳೆ ಚರ್ಮದ ಶೈಲಿಯ ಲೆದರ್ ಕಟೌಟ್ಗಳು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಧುನಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡಿದ್ದವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಜ್ರದ ಹತ್ಫೂಲ್, ವಜ್ರದ ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ದೇಸಿ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಹಿಂದಿನ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ರಿಹಾನಾ ಈ ಹಿಂದೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2017 ರಂದು LVMH ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 'ಫೆಂಟಿ ಬ್ಯೂಟಿ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣದ ಚರ್ಮದವರಿಗೂ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ 40 ಶೇಡ್ಗಳ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿತ್ತು.