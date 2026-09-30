ದೆಹಲಿ-ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಲ್ಲಿ ‘POLICE’ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರುವ WagonR ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು CCTVಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.
ದೆಹಲಿ-ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಡಿವೈಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಗಿಡವೊಂದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ CCTV ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
‘POLICE’ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದ್ದ WagonRನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಿಡ ಕದ್ದ!
ಘಟನೆಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಗಿಡ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ‘POLICE’ ಎಂಬ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಗಿಡ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಗ್ಪತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಟೇರಿ ಮತ್ತು ಬಡೌತ್ ನಡುವಿನ ದೆಹಲಿ-ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5.14ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ WagonR ಕಾರೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು CCTV ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಕಾರಿನೊಳಗೆ!
ಕಾರಿನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಡಿವೈಡರ್ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಾರಿನತ್ತ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿರುವುದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆ CCTVಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
‘POLICE’ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ‘POLICE’ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಗಿಡ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯ ಡಿವೈಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ‘POLICE’ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಘಟನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.