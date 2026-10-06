Monsoon Forecast: ಮಳೆ ಯಾವಾಗ, ಎಷ್ಟು ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ (IMD) ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿ, ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈಗ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
- ಮಳೆ ಬರುವ 10 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಈಶಾನ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ 5 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಊಹಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.
- ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ. ಆರ್.ಐ. ಸುಜಿತ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡದಿಂದ 'ctcs-climate.in' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
- ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಣಿತ ಸೂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಸಿ ವಾತಾವರಣದ ಅಧ್ಯಯನ.
- 2018ರ ಕೇರಳ ಜಲಪ್ರಳಯದ ಬಳಿಕ ಜನರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಆರಂಭ.
- ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ.
ಚೆನ್ನೈ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಮುನ್ನ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹೇಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಯೊಂದನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ (IIT Madras) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳ ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು, ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ಹೆಣೆದು ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್.ಐ. ಸುಜಿತ್ (Prof. RI Sujith) ನೇತೃತ್ವದ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೊ. ಸುಜಿತ್ ಮೂಲತಃ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಂಜಿನ್ಗಳು ವಿಫಲವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಉಂಟಾಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು (Combustion Instability) ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು. ಅದೇ ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (Complex Systems) ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಳೆ ಮಾರುತಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಂದಾಜಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ctcs-climate.in) ಇದೀಗ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಹದ ನೋವೇ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ
2018ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಜನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರೊ. ಸುಜಿತ್ ಅವರ ಮನಕಲಕಿತ್ತು. "ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂಬ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮಾದರಿಯ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಾನ
ಈ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರನ್ನು (Southwest Monsoon) 5 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಮುಂಗಾರನ್ನು (Northeast Monsoon) ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಈಶಾನ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ತಿಳಿದರೆ ರೈತರು ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಅನುಮಾನ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, 10 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಮಳೆಯ ನಿಖರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ (IMD) ವಾದ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಐಎಂಡಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ, "ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಂತಹ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನಂಬಲು ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪುರಾವೆ ಬೇಕು" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, 2026ರ ಮುಂಗಾರಿನ ವೇಳೆ ಈ ಐಐಟಿ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬಹುತೇಕ ನಿಖರವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.