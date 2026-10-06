ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪೀಣ್ಯ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ತೀವ್ರ ಪರದಾಡಿದರು. ಮಂಗಳವಾರವೂ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.6): ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಿದರು.
ಅಂಡರ್ ಫಾಸ್, ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮಳೆನೀರು!
ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ನಗರದ ನಗರದ ಅನೇಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿದಿದೆ. ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್, ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತದ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಅನೇಕರ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳು, ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ವಾಹನಗಳು ತೆವಳುತ್ತ ಸಾಗಿದವು.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮಳೆ?
ನಗರದ ಉತ್ತರ, ಕೇಂದ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 51 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ತಲಾ 44 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.
ಸಂಜೆ ದಿಢೀರ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಸವಾರರು ಪರದಾಟ
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣೂರು, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಮಹದೇವಪುರ, ದೂಪನಹಳ್ಳಿ, ಜಯಮಹಲ್, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಕಾಡುಬೀಸನಹಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ. ಸಿಬಿಐ ಜಂಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ವೃತ್ತ, ಬಿ. ನಾರಾಯಣಪುರ, ಎಚ್ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ನಾಗವಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಿದರು.
ಇಂದು ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ:
ಮಂಗಳವಾರವೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದ್ದು, ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ.