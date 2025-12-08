ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಈ ಗೀತೆಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ನೆಹರು ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.8): ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, "ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು; ಈ ಘೋಷಣೆ ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಹಾಡು ತಮಗೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ? ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ಏಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದರು? ಪೂಜ್ಯ ಬಾಪು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸಿದ್ದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು? ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.
1936 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ಲಕ್ನೋದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಲುಗಾಡುವುದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದರು ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಆಧಾರರಹಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೆಹರೂ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಬದಲು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಬಗ್ಗೆಯೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
1 ಗಂಟೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ 131 ಬಾರಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ, 13 ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, 7 ಬಾರಿ ನೆಹರು ಉಲ್ಲೇಖ
ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಶಬ್ದವನ್ನು 121 ಬಾರಿ, ದೇಶ 50 ಬಾರಿ, ಭಾರತ 35 ಬಾರಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು 34 ಬಾರಿ, ಬಂಗಾಳವನ್ನು 17 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು 13 ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಲೇಖಕ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿಯನ್ನು 10 ಬಾರಿ, ನೆಹರುವನ್ನು 7 ಬಾರಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು 6 ಬಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು 5 ಬಾರಿ, ಜಿನ್ನಾವನ್ನು 3 ಬಾರಿ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು 3 ಬಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ತುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣದ 6 ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಈ ಸದನದ ಸೌಭಾಗ್ಯ
ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮಂತ್ರ, ಘೋಷಣೆಯಾದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಈ ಸದನದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ.'
ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ತನ್ನ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಾಗ, ದೇಶವು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಅದು ತನ್ನ 100ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಾಗ, ದೇಶವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂದು, ಅದು ತನ್ನ 150ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
1906 ರ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿದ ಮೋದಿ
ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "1906 ಮೇ 20 ರಂದು, ಬಾರಿಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ (ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿದೆ) ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದರು. ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳ ಜನರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಒಂದು ಜನಾಂದೋಲನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು
ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪುತ್ರರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ನಡೆದರು. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಬಂಗಾಳದ ಏಕತೆಗಾಗಿ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಒಂದು ಜನಾಂದೋಲನದ ಕೂಗಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಈ ಘೋಷಣೆಯೇ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ನೆಹರು
ಆದರೆ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಆಧಾರರಹಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಬದಲು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ನೆಹರು ನೇತಾಜಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ, ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಆನಂದಮಠದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬರೆದು. "ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿತು.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ಗೆ ಶರಣಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಆಗಿ ಬದಲಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅದರ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಐಎನ್ಸಿ ಕ್ರಮೇಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವವರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಎಂದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.