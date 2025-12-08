ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಗೀತೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.8): ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. "ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತದ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮಂತ್ರ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ವಂದೇ ಮಾತರಂ 150 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ 150 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪ ನಾಯಕ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸದರು ಸಹ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾದ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
ಹಲವು ಸಂಕಷ್ಟದ ಹಂತ ದಾಟಿರುವ ವಂದೇ ಮಾತರಂ
'ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಸದನದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ದೇಶವು ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅವರ 150 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗುರು ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರ 150 ನೇ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಸಹ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣವು ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ 50 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದಾಗ, ದೇಶವು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಯಿತು. ವಂದೇ ಮಾತರಂ 100 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದಾಗ, ದೇಶವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು' ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
1875ರಲ್ಲಿ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಬರೆದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆನಂದಮಠ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನು ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು 1875 ರ ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಅಕ್ಷಯ ನವಮಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು 1882 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಂದಮಠದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂಗದರ್ಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. 1896 ರಲ್ಲಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡಿದರು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು 5 ಕಾರಣಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ "ವಂದೇ ಮಾತರಂ" 150 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶ
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕೇತ
ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಇತಿಹಾಸವು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿದೆ.
1937 ರಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 1937 ರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಡಿನ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರವು ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿವಾದವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
"ವಂದೇ ಮಾತರಂ" ಘೋಷಣೆಯು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ (1905) ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು
ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ, ವಂದೇ ಮಾತರಂನಂತಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.