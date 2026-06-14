'ಮಿಸಸ್ ಕೇರಳ' ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಹಾಗೂ 'ಕೇರಳದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಹಿಳೆ' ಕಿರೀಟ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಾಡೆಲ್ ಹರ್ಷಾ ಸನ್ನಿ, ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 118 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಿಂದ ಬಂದ ಆಕೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ 11.824 ಕೆ.ಜಿ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಗಾಂಜಾ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಕೇರಳದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಹಿಳೆ' ಕಿರೀಟ ಪಡೆದಾಕೆ ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್: ಸುಂದರಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದದ್ದೇ ರೋಚಕ
ಕೇರಳದ ಸುಂದರಿ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸ್ವಪ್ನಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹಸಿಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಈಕೆ ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ತರುವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಆತಂಕ ತಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಕೇರಳದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸುಂದರಿ ಮಿಸಸ್ ಕೇರಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲದೇ 'ಕೇರಳದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಹಿಳೆ' (Kerala's inspiring woman) ಎನ್ನುವ ಕಿರೀಟ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹರ್ಷಾ ಸನ್ನಿ ಎಂಬಾಕೆ ಇದೀಗ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಆತಂಕದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ (CSMIA) ವಾಯು ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕ (AIU) ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಕೇರಳ ಮಾಡೆಲ್ ಹರ್ಷ ಸನ್ನಿ ಅವರನ್ನು 11.824 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಔಷಧದ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹118.24 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಆರೋಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೋರಿದೆ.
ಬಂಧಿತ ಮಾಡೆಲ್ ಹರ್ಷ ಸನ್ನಿ ಯಾರು?
ಹರ್ಷ ಸನ್ನಿ ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವಳು. ಮಾಡೆಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ತಕಿ. ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ಮಿಸಸ್ ಕೇರಳ ಗ್ಲೋಬಲ್ 2025" ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು "ಮಿಸಸ್ ಕೇರಳ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್" ಎಂಬ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು.
ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (APIS) ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹರ್ಷ ಸನ್ನಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 11, 2026 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಿಂದ ಥಾಯ್ ಏರ್ವೇಸ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ (TG-351) ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಳು. NDPS ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಆಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. "ಸ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್" ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಜ್ ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್-ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತೆರೆದಾಗ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಢ ವಾಸನೆ ಬಂದಿತ್ತು. NDPS ಕಿಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅವು ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಗಾಂಜಾ (ಗಾಂಜಾ) ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು, ಇದು ಒಟ್ಟು 11.824 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿತ್ತು.
ಪಾಪ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ವಕೀಲ
ಹರ್ಷ ಸನ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪ್ರಭಾಕರ್ ತಿವಾರಿ, ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ವಕೀಲರ ಪ್ರಕಾರ, ಹರ್ಷ ಉಗುರು ಕಲೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರ್ಷ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವು "ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳನ್ನು" ತಲುಪಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ವಿಮಾನ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಹರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಮಗುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ
ಹರ್ಷ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯು, NDPS ಕಾಯ್ದೆ, 1985 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 8(ಸಿ), 20(ಬಿ), 23(ಬಿ), 28, 29, 30, 35, ಮತ್ತು 54 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿತು. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸರಕನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.