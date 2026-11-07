ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ರೈತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ 3 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳವಳಕಾರಿ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾವೇರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ತಮಿಳುನಾಡು-ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ 67.16 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಮೇಕೆದಾಟು ಜಲಾಶಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ತಮಿಳುನಾಡು ರೈತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಭಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾಸಿಕ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ರಹಸ್ಯ ಜಾರಿಯ ಆರೋಪ!
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯದೇ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ!
ಫೆಬ್ರವರಿ 2007ರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಜಲವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು "ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಬಹುಪಯೋಗಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಕೋರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು 03.08.2026ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಅರ್ಜಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಮುಂದೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಇಟ್ಟಿರುವ ೩ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು!
ಅನುಮತಿಗಳಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡುವುದು!
ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2018ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ, ಕೆಳಹಂತದ ರಾಜ್ಯವಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೇರ ಸ್ಥಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತಕ್ಷಣದ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು.
ನಂತರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಡುವುದು!
ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೇರ ಭೇಟಿ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ, ಆ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು/ಮುಂದೂಡಬೇಕು.
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ!
ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಜಲಾನಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯವಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಇವು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮುಂದಿಟ್ಟ 3 ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ.