ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ 'ಡಿಟೆಕ್ಟ್, ಡಿಲೀಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್' ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕೊರತೆ ಆರೋಪಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್, ಡಿಲೀಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿ. ಇದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಇದರ ಮಧ್ಯ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆದಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೂಗು ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಕಲಿ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಮೂರು ಪದಗಳ ಸೂತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕಲ್ ತಿರುವು ತಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲದೆ.
ಡಿಟೆಕ್ಟ್, ಡಿಲೀಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಘೋಷಣೆ!
ಬಿಜೆಪಿ XX ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಮೂರು ಪದಗಳು. ಡಿಟೆಕ್ಟ್, ಡಿಲೀಟ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಒಳನುಸುಳುಕೋರರ ಬಚಾವೋ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
SIR ವಿವಾದ ಏನು?
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವಾದವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. SIR ನ ಉದ್ದೇಶವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು, ಮೃತರ ಹೆಸರುಗಳು, ನಕಲು, ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಈ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮದ ಆರೋಪ!
ಈ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಾಳಿದ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ!
ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್, ಡಿಲೀಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿ. ಇದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಇದರ ಮಧ್ಯ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆದಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೂಗು ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಕಲಿ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಮೂರು ಪದಗಳ ಸೂತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕಲ್ ತಿರುವು ತಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲದೆ.
ಡಿಟೆಕ್ಟ್, ಡಿಲೀಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಘೋಷಣೆ!
ಬಿಜೆಪಿ XX ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಮೂರು ಪದಗಳು. ಡಿಟೆಕ್ಟ್, ಡಿಲೀಟ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಒಳನುಸುಳುಕೋರರ ಬಚಾವೋ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
SIR ವಿವಾದ ಏನು?
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವಾದವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. SIR ನ ಉದ್ದೇಶವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು, ಮೃತರ ಹೆಸರುಗಳು, ನಕಲು, ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಈ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮದ ಆರೋಪ!
ಈ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.