ನಾಸಿಕ್ನ 16 ವರ್ಷದ ಆರ್ಯನ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಂಕೀರ್ಣ ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂಬತ್ತು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾನಸಿಕ ಗಣಿತದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅವರು, ಆರು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ! 16ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ 9 ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆರ್ಯನ್
ಸಂಕೀರ್ಣ ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ನ 16 ವರ್ಷದ ಆರ್ಯನ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ‘ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್ಯನ್, ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾನಸಿಕ ಗಣಿತದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಗಣಿತದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ
ಆರ್ಯನ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಗಣಿತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬರೆಯದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಈ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದರು.
2018ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಂಟು ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ 10 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದವು.
12ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್!
2022ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷದ ಆರ್ಯನ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. 2024ರಲ್ಲೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು.
2024ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 50 ಐದು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 25.19 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಸಿ ಮೊದಲ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಆರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು.
ಪೋಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲ
ಆರ್ಯನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲವೂ ಇದೆ. ಮಗನ ಮೇಲೆ ಸಾಧನೆಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರದೆ, ಆತನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಂದೆ ನಿತಿನ್ ಶುಕ್ಲಾ. ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವು.
ಆರ್ಯನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಸಿಕ್ನ ದೆಹಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 11ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.97 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗಣಿತದ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿ
ಆರ್ಯನ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿತವೆಂದರೆ ಭಯಪಡುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಾನವ ಮೆದುಳಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಸಾಧನೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.