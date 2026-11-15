ಬಿಹಾರದ ಬಕ್ಸಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಎಚ್ಚರದಿಂದಲೇ ಮೆದುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಆತ ಪಿಯಾನೋ ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ರೋಗಿಯು ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಕ್ಸಾರ್ (ಬಿಹಾರ): ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒತ್ತೆಯಿಟ್ಟು ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಅವರು ತಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದೇ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಇದೆ ಎನ್ನಿ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪವಾಡ ಖುದ್ದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಹಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವಾಗಲೇ ಮೆದುಳಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವುದು.
ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕೆಲವರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಇದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಬಿಹಾರದ ಬಕ್ಸಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 28 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೆದುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕ್ರೇನಿಯೊಟಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಗಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು.
ಇದೊಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲಾ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪಿಯಾನೋ ವಾದಕನಾದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿಯಾನೋ ನುಡಿಸುತ್ತಲೇ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಿದ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಖುದ್ದು ವೈದ್ಯರೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿಡಲು, ವೈದ್ಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ರೋಗಿಯು ಪಿಯಾನೋ ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇಡೀ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರೂ ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟವೇ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹನುಮಾನ್ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೆಲವರ ರಕ್ತ ಕುದ್ದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿಸಂಪೂರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದರೂ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಹನುಮಂತನ ಪವಾಡ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ. ಸುಮಿತ್ ರಾಜ್, ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯು ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.