ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ಗೆ 58 ರೂ. ಬದಲಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ 4,000 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಚಾಲಕ ವಿಚಿತ್ರ ಸಬೂಬುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ ತಂಡವೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾದವಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಪಿಡೋ (Rapido) ಬೈಕ್ ರೈಡ್ಗೆ ಕೇವಲ 58 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 4,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಈಗ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಏನು?
'r/RapidoUsers' ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಫೋರಂನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 58 ರೂಪಾಯಿಗಳ ರೈಡ್ಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ರಾಪಿಡೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ (चालक) ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಳಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆತ ವಿಚಿತ್ರ ಸಬೂಬುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನೀಡಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರಣ:
ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಪಿಡೋ ಚಾಲಕ, 'ಈ ಹಣ ನಾಳೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ (Tax) ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 'ಹೇಗೆ ಓದಿಕೊಂಡವರೋ ಇವರು' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಪಿಡೋ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ (Customer Support) ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ, 'ಹಣ ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಿಚಾರ' ಎಂದು ಕೈಚೆಪ್ಪಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆ:
ಕೊನೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆತ ಕೋಪದಿಂದಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಆತನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ವಹಿವಾಟನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ (Reverse) ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವುದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಯುಪಿಐ (UPI) ವಹಿವಾಟು ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.