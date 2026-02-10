ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ 'PRನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ದ್ರೋಹ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ(Mallikarjun kharge)ಯವರು ಮಂಗಳವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ, ರೈತರು, ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 'PRನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ದ್ರೋಹ' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಖರ್ಗೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಹಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು, ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ
'A deal to set a trap' ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ! 1) ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ತೈಲದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಶ್ವೇತಭವನದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25% ಸುಂಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು 'ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬದ್ಧತೆ'ಯನ್ನು ಒಂದು ಷರತ್ತಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು? ಭಾರತವು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿಗಾ ಇರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಬಯಲು ಮಾಡಿತ್ತು' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಖರ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ (GM) ಫೀಡ್, ಅಂದರೆ ಡ್ರೈಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ (DDGs) ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಜೋಳವನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ 2 ಕೋಟಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ರೈತರು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ 'ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು' ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರ ಶ್ವೇತಭವನದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇವಿಗಾಗಿ' ಕೆಂಪು ಜೋಳದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಖರ್ಗೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹತ್ತಿ ಬಳಕೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕದ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 18% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಿರುಪುರ್ ಮತ್ತು ಸೂರತ್ನಂತಹ ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 18% ಸುಂಕವನ್ನು 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು' ಎಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಒಪ್ಪಂದವು ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಢಾಕಾಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕದ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಭಾರತೀಯ ರೈತರಿಗಿಂತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆ. ತಿರುಪುರ್ ಮತ್ತು ಸೂರತ್ನಂತಹ ಜವಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು 18% ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶಕ್ಕೆ 0% ವೇಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ 'ಡಬಲ್ ಹೊಡೆತ' ನೀಡಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಇದೊಂದು ಗೆಲುವೇ ಅಥವಾ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟ 'PR-ಸುತ್ತಿದ ದ್ರೋಹ'ವೇ? ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ANI)
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)