ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರು ಹತ್ತುವ ಮುನ್ನ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಪ್ತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಅದು ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Shilpa Shetty) ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ (Raj Kundra). ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಭ್ರಮ:
ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2026 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ (PMLA) ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸುಮಾರು 6606 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿದು ಹೊರಬಂದ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ, ಸಂಜೆ ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ಸ್ - ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ:
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರವಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುವ ಜ್ಯಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಸಖತ್ ಎಲಿಗಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಬಿಳಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರು ಹತ್ತುವ ಮುನ್ನ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಪ್ತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ ಎಂದ ಕುಂದ್ರಾ:
ಜಾಮೀನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ, "ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ', ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ಇಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನನಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು. ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಾಂಡ್ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
ಕಳೆದ 2021 ರಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಅಮಿತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಪರ ವಕೀಲರು, ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.