ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಾರತಮ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.15): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ರಜೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಮೂತ್ರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಯುಪಿಟಿ) ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆರೋಪಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಡಳಿತದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಆದೇಶವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.
ಇಂಥ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸರ್ಕಾರ
ಈ ವಿಷಯವು ನಾಗ್ಪುರ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು, ಶಾಸಕ ಸಂಜಯ್ ಖೋಡ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿದರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು. ರಜೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು "ಕಡ್ಡಾಯ" ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಜಿಆರ್ ಅಥವಾ ಸುತ್ತೋಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರವೇಶ
ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜುನ್ನಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಡಳಿತವು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಎನ್ಜಿಒಗಳ ಯುವಕರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು,ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.