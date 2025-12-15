Congress Rebel H. Rasheed Wins Palakkad Polls, Declares Support for Secular Front; Will Not Join BJP ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಶೀದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ (ಡಿ.15): ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದ ಎಚ್. ರಶೀದ್, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ತಾವು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ತಾವು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಫರ್ ಬಂದರೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾಗಿ ರಶೀದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಿಲುವೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರರ ನಿಲುವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಯುಡಿಎಫ್ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ 53 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ 25 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಯುಡಿಎಫ್ 17 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ 8 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. 3 ಸ್ವತಂತ್ರರು ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 2 ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.