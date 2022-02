MP Tunnel Accident: ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 7 ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ!

ಭೋಪಾಲ್(ಫೆ.13): ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕಟ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವ ನರ್ಮದಾ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಏಳು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊರತೆಗೆದವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಟ್ನಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ, ಸುರಂಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಲುಕಿದ್ದರೆಂಬುವುದು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ. ಈ ಸುರಂಗವು ಸ್ಲೀಮನಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶದ NH-30 ರ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಸದ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ತಿರುವು ಪಡೆದು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.

ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವರು

* ಮೋನಿದಾಸ್ ಕೋಲ್ s/o ಶ್ರೀ ಶಿವಕರನ್ ಕೋಲ್ ಪ್ರಾಯ 31 ವರ್ಷ ಬದ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ ಚಿತ್ರಾಂಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

* ದೀಪಕ್ ಕೋಲ್ s/o ಹಿಚ್ಲಾಲ್ ಕೋಲ್ ಪ್ರಾಯ 35 ವರ್ಷ ವಾಸ ಗ್ರಾಮ ಬದ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಚಿತ್ರಂಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ.

* ನರ್ಮದಾ ಕೋಲ್ s/o ಕಾಶಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಲ್ ಪ್ರಾಯ 40 ವರ್ಷ ಬಾದ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಚಿತ್ರಾಂಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ ನಿವಾಸಿ (ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು)

* ವಿಜಯ್ ಕೋಲ್ ಎಸ್/ಓ ರಾಮಮಿಲನ್ ಪ್ರಾಯ 35 ವರ್ಷ ಬಾದ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಚಿತ್ರಂಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ ವಾಸ.

* ಇಂದ್ರಮಣಿ ಕೋಲ್ s/o ರಾಜೇ ಕೋಲ್ ಪ್ರಾಯ 30 ವರ್ಷ ಬಾದ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವಾಸ ಚಿತ್ರಂಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ.

* ನಂದಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೊಡಿಹ್ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಚಿತ್ರಾಂಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ ನಿವಾಸಿ

* ಮೋತಿಲಾಲ್ ಕೋಲ್ ಪ್ರಾಯ 30 ವಾಸ ಗ್ರಾಮ ಬದ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಚಿತ್ರಾಂಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ

* ಗೋರೇಲಾಲ್ ಕೋಲ್ಸ್ s/o ಭಾಗೀರಥಿ ಕೋಲ್ ಪ್ರಾಯ 30 ವಾಸ ಗ್ರಾಮ ಬಡ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಚಿತ್ರಂಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ

ರ* ವಿ ನಾಗ್ಪುರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು