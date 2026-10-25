65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಗುಟ್ಕಾ ಉಗಿಯುವಾಗ 11kV ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಲಾರಸದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಈ ಭೀಕರ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಯಾದ ಗುಟ್ಕಾ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ದುರಂತವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗುಟ್ಕಾ ಉಗಿಯಲು ಹೋದ 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು 11 ಸಾವಿರ ವೋಲ್ಟ್ (11kV) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಶಾಕ್ಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿದಿಶಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಜ್ಬಸೋದಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ಮೂಲತಃ ಛತ್ತರ್ಪುರದವರಾದ, ಗಾರೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಭುಲಾಲ್ ಗುಪ್ತಾ (65) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಜ್ಬಸೋದಾದ ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.
ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಭುಲಾಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಟ್ಕಾವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಉಗಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲ್ಕನಿಯ ತೀರಾ ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದ 11kV ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಉಗುಳಿದ ಲಾಲಾರಸ (Saliva stream) ಬಿದ್ದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಲಾಲಾರಸದ ಮೂಲಕ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದು, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಪ್ರಭುಲಾಲ್ ಅವರ ದೇಹ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಲಾರಸದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಗುಟ್ಕಾ ಉಗಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಜ್ಞರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವನ ಎಂಜಲು ಅಥವಾ ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಲವಣಾಂಶಗಳು (Salts/Electrolytes) ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಾಗಿ (Good conductor) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಎಂಜಲಿನ ಧಾರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರವಹಿಸಲು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಆರ್ಕ್ (Electrical Arc): 11kV ಯಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ತಂತಿಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹಕ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಬಂದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಜಿಗಿಯುವ (Arcing) ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಕನಿಯು ತಂತಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಈ ಆರ್ಕಿಂಗ್ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿ ಈ ಭೀಕರ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ
ಈ ದುರಂತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳ ತೀರಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ 11kV ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಪದ್ಮಾ ಚಿದಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ತಂತಿಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಳಿಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರು. ಇಲಾಖೆಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಈ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.