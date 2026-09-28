2028ರ ಸಿಂಹಸ್ಥ ಮಹಾಕುಂಭದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಉಜ್ಜೈನಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಮನೆಯನ್ನೇ ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ವಿರೋಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರು ಈ ಚಾಣಾಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭೋಪಾಲ್ (ಸೆ.28): ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜೈನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಸನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್, 2028ರ ಸಿಂಹಸ್ಥ ಮಹಾಕುಂಭಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಮನೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಕುದಾಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೆಡವುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉಜ್ಜೈನಿಯಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ನಡೆದ 'ಲೈಟ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್' ಎನ್ನುವಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಭೋಪಾಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಎಂ ಯಾದವ್ ಅವರ ಉಜ್ಜೈನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೈತೃಕ (ಪಿತೃಗಳ ಕಾಲದ) ಮನೆಗೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹತ್ತುವ ಮುನ್ನ, ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೇ ಮನೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕುದಾಲಿ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಏಟು ನೀಡಿದರು.

ಕಾರಣವೇನು?

2028ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಿಂಹಸ್ಥ ಮಹಾಕುಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಉಜ್ಜೈನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಖಜೂರ್‌ವಾಲಿ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಅಬ್ದಾಲ್‌ಪುರ, ಜೀವಾಜಿಗಂಜ್ ಠಾಣೆ ಮೂಲಕ ಗಣೇಶ್ চৌಕ್ ವರೆಗಿನ 730 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 15 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಈ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಒಟ್ಟು 272 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರಿ (ಉಜ್ಜೈನ್ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷೆ) ಕಮಲಾವತಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಬೇರೆಡೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ:

ಅಬ್ದಾಲ್‌ಪುರ ಪ್ರದೇಶವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಳ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೂ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿನ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.

ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನೇ ಮೊದಲು ಕೆಡವುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ಕೆಡವಿದ ಮೇಲೆ ಇತರರ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾತು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಧಾರಣ ಜನರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಬಳಸಿ ಕೆಡವುವಾಗ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.