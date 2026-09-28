₹3,383 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಪರಾಗ್ ಶಾ, ಜೈನ ಗುರುಗಳ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಘಾಟ್ಕೋಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಕೆಲ ಗಂಟೆ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಒಬ್ಬರು ₹20 ನೀಡಿದ್ದು, ಸಮೋಸಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

₹3,383 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಸಕ ಭಿಕ್ಷುಕನಾದರು!

ಮುಂಬೈನ ಘಾಟ್ಕೋಪರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಕುಳಿತು ಜನರ ಬಳಿ ಆಹಾರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಿಕ್ಷುಕರಲ್ಲ, ₹3,383 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಪರಾಗ್ ಶಾ! ಘಾಟ್ಕೋಪರ್ ಈಸ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಪರಾಗ್ ಶಾ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈನ ಗುರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಏನು?

ಪರಾಗ್ ಶಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರು ನಮ್ರಮುನಿ ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಘಾಟ್ಕೋಪರ್‌ನ ರಸ್ತೆಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು.

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₹20 ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಮೋಸಾ ನೀಡಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ!

ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪರಾಗ್ ಶಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ₹20 ನೀಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮೋಸಾ ಮಾರಾಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಡೆಯದೆ ಸಮೋಸಾ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸಮೋಸಾ ಮಾರಾಟಗಾರರೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಹಣವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ!

ಪರಾಗ್ ಶಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಕಚೇರಿಗೂ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

₹3,383 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೇಗೆ?

ಪರಾಗ್ ಶಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಘಾಟ್ಕೋಪರ್ ಈಸ್ಟ್‌ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು ₹3,383.06 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹3,315.52 ಕೋಟಿ ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ₹67.53 ಕೋಟಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ವೇಷ ಬದಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ

ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷದ ಅನುಭವ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪರಾಗ್ ಶಾ ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆದು ಅದೇ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜನರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಈ ಅನುಭವ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.