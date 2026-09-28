08:59 AM (IST) Sep 28

India Latest News Live 28 September 2026 ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನೇ ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ!

2028ರ ಸಿಂಹಸ್ಥ ಮಹಾಕುಂಭದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಉಜ್ಜೈನಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಮನೆಯನ್ನೇ ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ವಿರೋಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರು ಈ ಚಾಣಾಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

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07:16 AM (IST) Sep 28

India Latest News Live 28 September 2026 ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿ ವರ್ತನೆ; ಚಾಟ್‌ ಜಿಪಿಟಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಓಪನ್‌ಎಐ!

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಓಪನ್‌ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವುಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದು ಈ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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