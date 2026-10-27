ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಬರದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ; ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಬರದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಕೂಡ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವರ್ದಾ ಟಿಮಾಂಡೆ (Varda Timande) ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹3,575 ಹಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬರಪೀಡಿತ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಂಡು ಮಿಡಿದ ಬಾಲಕಿಯ ಮನಸ್ಸು!
ಬರದಿಂದ ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ದಾಗೆ ಕಳಕಳಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ರೈತರಿಗೆ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವು ಸಿಗಬೇಕು, ಅವರು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಆಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೂ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಕಳವಳವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣ ಚಿಕ್ಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣದಿಂದ ಆಟಿಕೆ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವರ್ದಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರಿಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ವರ್ದಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಮ್ಮನ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ಧಾರ ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರನ್ನು 'ಬಲಿರಾಜ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ರೈತರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಮುಂದಾದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಸಮಾಜದ ಬದುಕು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಡಿರುವುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
₹3,575 ಚಿಕ್ಕ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತ!
ವರ್ದಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಮ್ಮ ನೀಡಿರುವ ₹3,575 ದೇಣಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ನೀಡಿರುವುದು ಅವರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಮುಂದಾದ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯವು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವರ್ದಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಮ್ಮನ ಈ ನಡೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯ ಸಾರುತ್ತದೆ.