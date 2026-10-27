ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಮೃತ ಮತದಾರರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 99.32 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 4.55 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ವೋಟು 2-3 ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಸತ್ತವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ವೋಟ್ ಹಾಕುವವರು ಇದ್ದರು. ಕೆಲವರು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೋಟ್ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ನಕಲಿ ವೋಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮತದಾರರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರಷ್ಕರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ನಂತರ, ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 99.32 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 4.55 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.29 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು 2.25 ಕೋಟಿ ಪುರುಷ ಮತದಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 30 ರಂದು SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (BLOಗಳು) ಮನೆ-ಮನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
43.82 ಲಕ್ಷ ನೋಟಿಸ್
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮತದಾರರ ಎಣಿಕೆ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು 43.82 ಲಕ್ಷ ನೋಟಿಸ್ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು 10.42 ಲಕ್ಷ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (BLO) ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರನ್ನು ಗೈರುಹಾಜರಿ, ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ, ಸತ್ತ, ನಕಲಿ (ASDD) ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ, ಒಟ್ಟು 43.82 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅವರ SIR ಎಣಿಕೆ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ 'ತಾರ್ಕಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು' ಇವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
10.42 ಲಕ್ಷ ಫಾರ್ಮ್ -6 ಅರ್ಜಿ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು 10.42 ಲಕ್ಷ ಫಾರ್ಮ್ -6 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಮತದಾರರನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ವಿವಾದವಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಕೋರಿ 50 ಲಕ್ಷ ಫಾರ್ಮ್ -7 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಒಟ್ಟು 2.28 ಲಕ್ಷ ಫಾರ್ಮ್ -7 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಫಾರ್ಮ್ -7 ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ "ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು" ಅಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿ ಅನ್ನ್ಬುಕ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಗಂಟೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು https//ceo.karnataka.gov.in ಅಥವಾ https//voters.eci.gov.in ಇಸಿಐಎನ್ಇಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.