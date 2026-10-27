ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ದುಬಾರಿ ಕಲಿಕಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಮರಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ದುಬಾರಿ ಕಲಿಕಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಮರಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದ ಆಲಪ್ಪುಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಶಾಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮುಮ್ಮ ಅಥವಾ ಇಂದಿರಾ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ದುಬಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯುವ ಅಜ್ಜಿ; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನ @mom_of_safaachiiii ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮುಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಮನೆಯ ತೆರೆದ ವರಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ, ಸಣ್ಣ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದೇ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕರ್ಸಿವ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೂ ಬರೆದು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಬರೆದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು, ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ, ಪೆನ್ನುಗಳಿಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಅವರ ವಿಧಾನ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ; ಏನಿದು ಅಮ್ಮುಮ್ಮನ ವಿಶೇಷತೆ?
ಕೇರಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಆಶಾನ್ ಕಲರಿ' ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮುಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯುವ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರೆದದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮುಮ್ಮ ಕೇವಲ ಭಾಷೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿತವನ್ನೂ ಸರಳವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅವರ ಶೈಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಧಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದರೂ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮರಳಿನ ಮೇಲಿನ ಬರಹವನ್ನು ಅಳಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಗದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
'ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್' ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಅಮ್ಮುಮ್ಮನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಸರಳ ಪಾಠದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು 'ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಕಲಿಸುವ ಮನಸ್ಸು!
ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮುಮ್ಮನ ಬೋಧನಾ ಶೈಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡುವುದು, ತಾವೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ.
ಮರಳು ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮ್ಮುಮ್ಮ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
85ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಜ್ಜಿಯ ವಿಡಿಯೋ, ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಜನರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಿಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮುಮ್ಮನ ಈ ಪುಟ್ಟ ತರಗತಿಯೇ ಉದಾಹರಣೆ.