ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯೊಂದು ದಿಢೀರ್ ಮನೆ ನುಗ್ಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಜನವಸತಿ ಬಳಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರತೆಯೊಂದು ದಿಢೀರ್ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯೊಳಗೆ ಚಿರತೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಜನರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನದಂತಿದ್ದ ಆ ದಿನ, ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿರತೆ
ಚಿರತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫುಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರವೇಶ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿರತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯ ಅರಸಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಈ ರೀತಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ. ಚಿರತೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಒಳಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆತಂಕ
ವನ್ಯಜೀವಿ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ಸಮೀಪ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗ, ಗಂಭೀರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಜನರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಲು, ಓಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಜನವಸತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.