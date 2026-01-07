Leela Palace Udaipur Fined ₹10 Lakh for Guest Privacy Violation 2025 ಜನವರಿ 26ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯ ಶೇ. 9 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ರೂ. 55,000 ರೂಮ್‌ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಗವು ಉದಯಪುರ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.&nbsp;

ನವದೆಹಲಿ (ಜ.7): ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಹೌಸ್‌ಕೀಪಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಉದಯಪುರದ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ದಂಪತಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಚ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ವಾಶ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೌಸ್‌ಕೀಪಿಂಗ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಕೀ ಬಳಸಿ ಅವರ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಒಂದು ದಿನದ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ "ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೂಮ್" ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ವಕೀಲರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ನಂತರ ಈ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೌಸ್‌ಕೀಪಿಂಗ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಾನು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ವಾಶ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಕೀ ಬಳಸಿ ಬಳಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ನೋ ಸರ್ವೀಸ್‌ ಎಂದು ದಂಪತಿಗಳು ವಾಶ್‌ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಕೂಗಿದ ನಂತರವೂ ಹೌಸ್‌ಕೀಪಿಂಗ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೂಮ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಾಶ್‌ರೂಮ್‌ನ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ದೊಡ್ಡ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಲೀಲ್ಯಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದ ಕೋರ್ಟ್‌

ಈ ಘಟನೆಯು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಚೆನ್ನೈ (ಉತ್ತರ) ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ (SOPs) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಕ್ರಮಿತ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗವು ಗಮನಿಸಿದೆ.

10 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ, 2025ರ ಜನವರಿ 26ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯ ಶೇ. 9 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಆಯೋಗವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಮೊಕದ್ದಮೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ 10,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಹ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಆದೇಶ ಬಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಯೋಗ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಉದಯಪುರದ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಉದಯಪುರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ಹೋಟೆಲ್‌

ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌಸ್‌ ಕೀಪಿಂಗ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಡೋರ್‌ಬೆಲ್ ಬಾರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ದಂಪತಿ ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಡು ನಾಟ್‌ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್‌ ಎನ್ನುವ ಬೋರ್ಡ್‌ ಕೂಡ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲಿನ ಚಿಲಕ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಗೆಸ್ಟ್‌ ವಾಶ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪತ್ರಗಳು ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಚೈನ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

ಹೋಟೆಲ್‌ನ ವಾದವನ್ನು ಆಯೋಗ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು, ಆಂತರಿಕ SOP ಗಳು ಅತಿಥಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.