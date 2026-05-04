Election Results 2026: ಈಗಾಗಲೇ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು? ಡಿಎಂಕೆ, ಟಿವಿಕೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಸ್ಟಾಲಿನ್, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್, ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ?
2026ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಕೇರಳ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ( Election Results 2026) ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು (ಮೇ 4, 2026) ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ vs ಟಿವಿಕೆ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಎಂ ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್
ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ರಾಶಿಗೆ 5ನೇ ಮನೆಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಕ್ಷದ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಕತೆ ಏನು?
ಇವರ ರಾಶಿಯ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರವು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಬಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ?
ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ಜನ್ಮ ಗುರು) ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಜನಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಸಿಗದೆ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು?
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ "ಅನಿಶ್ಚಿತ" ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬಹುದು. ಬಿಜೆಪಿ ಕೈ ಮೇಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಡರಂಗ (LDF) ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ UDF ನಡುವೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟವಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
( ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಕೇವಲ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಜನರ ಮತಗಳೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿವೆ )