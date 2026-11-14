ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ 81,800 ರೂ. ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಮಂಗವೊಂದು, ಮರವೇರಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎಸೆದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಜನರು ಹಣ ಹೆಕ್ಕಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮಂಗನ ಕಿತಾಪತಿ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳ ಕಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಶಿಮ್ಲಾ: ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದಾಗ, ಹಣವೇನು ಮರದಿಂದ ಉದುರುತ್ತಾ ಎಂದು ಕೇಳುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮರದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಉದುರಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲೇನೂ ದುಡ್ಡು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ನೋಟಿನ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಎಗರಿಸಿದ ಮಂಗವೊಂದು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿತ್ತು! ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಂಗನ ಕಿತಾಪತಿಗೆ ಜನರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ 81,800 ರೂ. ನಗದನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು. ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿದ ಮಂಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತು ಇದೆ ಎಂದುಕೊಂಡು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಗರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಂಗವನ್ನು ಓಡಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಹಿತ ಮಂಗ ಮರವನ್ನು ಏರಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ (ಡಿಸಿ) ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ 81,800 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕೋತಿಯೊಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಈ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ
ಹಣವು ಮರದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅದು ಯಾರ ಹಣ, ಕೋತಿಯ ಬಳಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಯೋಚಿಸದ ಜನರು ಅದನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಹಣದ ಮಾಲೀಕ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದರೂ ಕೋತಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಚೇಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದು ತಿಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತು, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಿತು.
ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಬ್ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಧಾವಿಸಿದರು. ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 1,500 ರೂ. ಇನ್ನೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೋತಿ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿತು, ಇದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವೀಡಿಯೊ ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ, ಹಲವಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿವೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳು ವಿನಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಅವು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತವೆ"ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು "ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೋತಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳ ನರಕವಾಗಿದೆ. ಅವು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ ಕೋತಿಗಳು, ಅವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿತು.