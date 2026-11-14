ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವರೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಕಿವಿಚುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು, 50 ಪೌಂಡ್ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ: ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಪೋಲು ಮಾಡುವ ಅಸಂಖ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಹೊತ್ತಿನ ತುತ್ತಿಗೂ ಹಣ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ದಾರಿ ತೋರದೇ ಒದ್ದಾಡುವುದೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣದ ಬೆಲೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಣವನ್ನು ನೀರಿನಂತೆ ಪೋಲು ಮಾಡಿ ಇತರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸುವುದು ಕೆಲವರ ಖಯಾಲಿ.
ಇದೀಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವರೂರಿನ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಇದು ಡಿಎಂಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರರೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬದ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಕಿವಿಚುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬವು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, ಸುಮಾರು 50 ಪೌಂಡ್ ತೂಕದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು, ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಟ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತಿರುವರೂರಿನ ಡಿಎಂಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗೋಕುಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶರಣ್ಯ ಅವರ 10 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯ ಜೊತೆ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಆಕೆಯ ಅಮ್ಮನನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಬಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಎರಡು ಗಾಜಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪ್ರದರ್ಶನ 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಪೌಂಡ್ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಸಹ ಇದ್ದವು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಗಳು, ಬಳೆಗಳು, ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಜುಮ್ಕಾಗಳು, ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕುಟುಂಬವು ಸುಮಾರು ₹33 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಾಹನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಏನೇನು ಉಡುಗೊರೆ ನೋಡಿ
ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 500 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, 50 ಕಬ್ಬಿನ ಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ವಿವಿಧ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಉಡುಗೊರೆ ಟ್ರೇಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಲಾರಿಗಳು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿವೆ! ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದವು, ಆದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಗೋಕುಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಮು ಡಿಎಂಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ₹500 ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದ ಶರಣ್ಯ ಅವರ ಮಗಳು ಮಧುರೈನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪತಿ ಕಥಿರವನ್ ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಹಣ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲತಃ ಉಸಿಲಂಪಟ್ಟಿಯವನಾದರೂ ಈಗ ತಿರುವರೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಗೋಕುಲ್ ಹಲವಾರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಬೇಕರಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೇಲಾಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬವು ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಕಾಲದಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.