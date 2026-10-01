ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯ ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ 5,053 ಪುಟಗಳ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯ ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ 5,053 ಪುಟಗಳ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ. ಕೊಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೇತನ್ನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಆತನ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿಯುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಆರೋಪಿಗಳು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇತನ್ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಪತ್ನಿ ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್, ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಹಾಗೂ ರಿತೇಶ್ ಹಾಂಗೆ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇತನ್ನನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆ ಯೋಜನೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ರಿತೇಶ್ ಹಾಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಕೇತನ್ನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಆತನ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿಯುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೇತನ್ನನ್ನು ತಾವೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊಲೆಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ChatGPT ಬಳಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಂಶವೂ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್
ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 6ರಂದು ಕೇತನ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಾ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಯಾ, ಕೇತನ್ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ್ನು ಹರಿದು ಕೆಫೆಯ ವಾಶ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇತನ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹರಿದು ಹಾಕುವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ನೀಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
‘ಮಹಿ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ Instagram ಖಾತೆ
ಕೇತನ್ನನ್ನು ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಪಿಗಳು ನಕಲಿ Instagram ಖಾತೆಯನ್ನೂ ಬಳಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಫೋಟೋ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ‘ಮಹಿ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ. ಈ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕೇತನ್ಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 18ರಂದು ಸಿಯಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಾಗಿ ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇತನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಈ ಖಾತೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಆ ನಕಲಿ Instagram ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಯಾಗೆ ಕೇತನ್ರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ?
ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇತನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಹಲವು ಮಂದಿಯ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಬ್ಬರ ನಡುವಿನ Snapchat ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಮದುವೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಸಿಯಾ ಕೇಳಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 18ರಂದು ಕೇತನ್ ಅವರನ್ನು ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಸೇರಿ ಕೇತನ್ ಅವರನ್ನು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಗುರುತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇತನ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ
ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗೆ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. “ಸುಮ್ಮನಿರು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನೂ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಐದು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಭಯಗೊಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಿಗದಿ
ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಯಾ ಕೇತನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
5,053 ಪುಟಗಳ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ಟು 5,053 ಪುಟಗಳ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿತೇಶ್ ಹಾಂಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ, ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ ಕಲಾವಿದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಂದಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಉಜ್ವಲ್ ನಿಕಂ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.