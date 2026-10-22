ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮನೋಭಾವದ ವಿರುದ್ಧ ಗುರ್ಗಾಂವ್ನ ಸಿಇಒ ಒಬ್ಬರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕೇ? ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಗುರ್ಗಾಂವ್ ಸಿಇಒ ತರಾಟೆ!
ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಮಹಿಳೆಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರವೇ? ಪುರುಷರು ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಗುರ್ಗಾಂವ್ನ ಸಿಇಒ ಒಬ್ಬರು, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಅಂತಹ ಮನೋಭಾವವೇ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏಕೆ?
ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು, ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಉದ್ಯೋಗ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
“ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು” ಮೂಲಭೂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಪುರುಷರು ಬಳಸಿದ ತಟ್ಟೆ, ಲೋಟ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಮಾನತೆಯ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ.
ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಹಾಯವಲ್ಲ; ಅದು ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ತಾವು ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು, ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಕರಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು.
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಬೇಡ
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸಿದರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಹೇಳಿಕೆ
ಗುರ್ಗಾಂವ್ನ ಸಿಇಒ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ, ಮನೆಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹಜ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬಹುದು; ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಲಿಂಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.