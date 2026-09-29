ಕೇರಳದ 38 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ 19 ಮತ್ತು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ 18 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಕೇರಳದ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ 38 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಪುರಸಭೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳು) ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾ 58.81 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, 126 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುಡಿಎಫ್; ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ನಡುವೆ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ!
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಥಾನಗಳ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಮುಖ ಹೋರಾಟವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ (UDF - 19 ಸ್ಥಾನಗಳು) ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನೇತೃತ್ವದ ಲೆಫ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ (LDF - 18 ಸ್ಥಾನಗಳು) ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ತಳಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (BJP / NDA) ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ!
ರಾಜಧಾನಿ ತಿರುವನಂತಪುರದ ವರ್ಕಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಟ್ಟೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ (ಎನ್ಡಿಎ) ತನ್ನ ನೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)-ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಿ. ಬೀನಾ ಅವರು 925 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೂ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು.
ಎಲ್ಡಿಎಫ್ (ಸಿಪಿಐ-ಎಂ); 2,622 ಮತಗಳು (ವಿಜೇತ)
ಎನ್ಡಿಎ (ಬಿಜೆಪಿ); 1,697 ಮತಗಳು (ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ)
ಯುಡಿಎಫ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್); 1,198 ಮತಗಳು (ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ)
ಇತರರು; 52 ಮತಗಳು
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 500 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿದ ಬಿಜೆಪಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲ ನೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸಂಘರ್ಷ!
ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕೇವಲ ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತೂರು-ತಥಮಂಗಲಂ ಪುರಸಭೆಯ ಪರುತ್ತಿಕ್ಕಾವು (ವಾರ್ಡ್ 24) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಯುಡಿಎಫ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಲಾ 433 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 28 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಟಾಸ್-ಅಪ್ (ಟಾಸ್) ಮೂಲಕ ವಿಜಯಿಯಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಡೆದ ಮತಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ.
38 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ)
ಯುಡಿಎಫ್ (UDF); 19 ಸ್ಥಾನಗಳು
(ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ-4, ತ್ರಿಶೂರ್-3, ತಿರುವನಂತಪುರಂ-2, ಎರ್ನಾಕುಲಂ-2, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್-2, ಮಲಪ್ಪುರಂ-2, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ-1, ಇಡುಕ್ಕಿ-1, ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್-1, ವಯನಾಡ್-1)*
ಎಲ್ಡಿಎಫ್ (LDF); 18 ಸ್ಥಾನ
(ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್-5, ತಿರುವನಂತಪುರಂ-3, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ-2, ತ್ರಿಶೂರ್-2, ಮಲಪ್ಪುರಂ-2, ಕಣ್ಣೂರು-2, ಎರ್ನಾಕುಲಂ-1, ಕಾಸರಗೋಡು-1)
ಇತರರು (ಟ್ವೆಂಟಿ20); 01 ಸ್ಥಾನ!
(ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೂತ್ರಿಕಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಕೊಲಂಚೇರಿ ಪೂರ್ವ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಯ)
ಫಲಿತಾಂಶದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು;
ತ್ರಿಶೂರ್ (ಚೆಲಕ್ಕಕರ ಪಂಚಾಯತ್); ಕುರುಮಲ 16 ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ನ ರಜಿತಾ ನೆಚಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 24 ಸದಸ್ಯರ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮತೋಲನ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಯುಡಿಎಫ್ ಬಲ 13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಡಿಎಫ್ 11 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೂರು; ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟದ ಕುನ್ನತನಂನ ವಲ್ಲೊಕುನ್ನು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಕೇವಲ 2 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ನಿಂದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಣ್ಣೂರಿನ ಪೆರಲಸ್ಸೆರಿಯ ಬಾವೊಡೆ ಪೂರ್ವ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್, ಯುಡಿಎಫ್ನಿಂದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಲಪ್ಪುರಂ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು; ಮಲಪ್ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.