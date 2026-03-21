ಕೊಟ್ಟಾರಕ್ಕರ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ವಂದನಾ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಿ ಸಂದೀಪ್ಗೆ ಕೇರಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕೊಲ್ಲಂ: ಮೇ 2023ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಕ್ಕರ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 42 ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಗೆ ಕೇರಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶನಿವಾರ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (ಐಪಿಸಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 30 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕ ಪ್ರತಾಪ್ ಜಿ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 30 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದ್ಯಾಕೆ?
ಡಾ ವಂದನಾ ದಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಡುತುರುತಿ ಮೂಲದ 23 ವರ್ಷದ ಮನೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2023ರ ಮೇ 10ರ ಮುಂಜಾನೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿ ಸಂದೀಪ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕತ್ತರಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದನು.
ಮನೆಯ ಬಳಿ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಆತನ ವರ್ತನೆ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದನು. ಬಳಿಕ Dr Vandana Das ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದನು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತಾದರೂ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು
ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಿ ಸಂದೀಪ್ ನನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಕೊಲೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ, ತಪ್ಪು ಸಂಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಐಪಿಸಿ ವಿಧಿಗಳಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಕೇರಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಹಿಂಸೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 2012 ಅಡಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಪರವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ (ಮನೋವೈಕಲ್ಯ) ವಾದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆರೋಪಿಯು ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದನೆಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಾಳಿ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತವಾಗಿಯೇ ನಡೆದದ್ದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದು, 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವರದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧವೇ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ
ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ ಮೃತ ವೈದ್ಯೆಯ ಪೋಷಕರು ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ, ವಿಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ 27 ಬಾರಿ ಇರಿತ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ, ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪಕ್ಷವೂ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು “ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ” ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಏರಿಸಲು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಘಟನೆ ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯದವರು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.