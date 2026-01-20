ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾದ ಬೃಹತ್ ನಕಲಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಹಗರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು, ನಂತರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ಜಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮಾನತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು/ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಜ.20): ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್ 'ನಕಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್' ಹಗರಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇರಳದ ತಿರೂರಂಗಾಡಿ ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ನಕಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಿರೂರಂಗಾಡಿಯ ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂವಿಐ ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲರ್ಕ್ ನಜೀಬ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ತನಿಖೆಗೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹಗರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏಜೆಂಟರ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉತ್ತರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್

ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ, ಸಹಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೇರಳದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟರ ಮೂಲಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸುವ ಮಾಫಿಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ಮಲಪ್ಪುರಂ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ಆರ್‌ಟಿಒ ನೀಡಿದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 1970ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ಅವರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿರೂರಂಗಾಡಿ ಸಬ್ ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ತಿರೂರಂಗಾಡಿಯಿಂದ ಮಲಪ್ಪುರಂ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಇವು. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳಿರುವ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಲಪ್ಪುರಂ ವಿಳಾಸಗಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವು ವಂಚನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ತಿರೂರಂಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಅರ್ಜಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ, ವಿಳಾಸ, ಸಹಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೇರಳದ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ವಂಚನೆ

ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ಇದು. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ? ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋಟೋಗಳು ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದ್ದರೂ ತಿರೂರಂಗಾಡಿಯ ಎಂವಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ? ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎದ್ದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ವಂಚನೆಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಂತರಿಕ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತ ವಿ.ಎಚ್. ನಾಗರಾಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಅಸಹಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ ಕೇರಳದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟರು ಹಣ ಮಾಡುವ ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯುವವರು ಮಾಡುವ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿದಿದೆ.