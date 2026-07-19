84 ವರ್ಷದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಲೀಮುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, 'ಭಾರತದ ಮಾವಿನ ಮನುಷ್ಯ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರು. ತಮ್ಮ 125 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಸಿ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಾವು ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಲೀಮುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಆ ರಾಜನ ವೈಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾವುಗಳ ರಾಜ. 84 ವರ್ಷದ ಕಲೀಮುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಕಥೆಯು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿ, ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೊರೆದು, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹುಡುಗ, ಇಂದು "ಭಾರತದ ಮಾವಿನ ಮನುಷ್ಯ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು ಇವರನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ ನಯವಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಿಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಕಲೀಮುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ 350 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇದೇನೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ. ಕಲೀಮುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನಾಶವೇ ಇಂದು ಸಾಧನೆಯ ಉತ್ತುಂಗದತ್ತ...
1957 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಧದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಪ್ರವಾಹವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡಿತು. ಆ ವಿನಾಶದಿಂದ, ಅವರು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕಲಿತರು. ಅವರು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಕಲೀಮುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮರವು 125 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು, ಅವರ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ದಸರಾಹ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ರಾ, ಕೇಸರ್, ಚೌಸಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು 'ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ', 'ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ', 'ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್' ಮತ್ತು 'ಅನಾರ್ಕಲಿ' ನಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿವೆ.
ದಿ ಬೆಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಲೀಮುಲ್ಲಾ, "ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಕಲಿತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಮರಗಳು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಸಿ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇತರ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮರದ ಬಲವಾದ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಳ್ಮೆಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ತಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 10-12 ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 'ದಸ್ಸೆಹ್ರಿ-ಕಲಿಮ್' ವಿಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 12 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು.
ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಮರಗಳು
ಅವರ ಮರವು 9 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ. ಇಂದು, ಕಲಿಮುಲ್ಲಾ ಅವರ ತೋಟದ ಸುಗಂಧವು ಭಾರತವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಲುಪಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಮರವನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಕಸಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. "ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾನು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲೆ" ಎನ್ನುವ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇವರದ್ದು.
ಕಲಿಮುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುರಿಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ. ಅವರು ಪದವಿಗಳು ಅಥವಾ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ; ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು, ಅವರ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಕೇವಲ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ.