ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಐಒಸಿಎಲ್) ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ. 25ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಮಾ.20): ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಐಒಸಿಎಲ್) ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 87.57 ರೂ.ಗಳಿಂದ 109.59 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಇದು ಶೇ. 25 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ತೈಲ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯು ಇದೇ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಸೆಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು 2 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಡೀಸೆಲ್ನ ಏರಿಕೆಯು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಂಧನಗಳ ಏರಿಳಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ರಿಟೇಲ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು, ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಯ್ದ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.