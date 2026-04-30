ಶಾಂತಿಗೆ ಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅಡಿಪಾಯ. 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತು ದಾಖಲೆಯ 62.66% ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ': ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತು
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ANI ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಮ್ಮಿಟ್ 2.0 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ದ್ಯೋತಕ ಎಂದರು.
'ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ' (Bhay bin hoye na preet) ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲತತ್ವ. 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ನಮ್ಮ ಈ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಎಂದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
"'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ಕೇವಲ 72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ತಯಾರಿ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಮ್ಮ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಜಿಗಿತ
2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತು 2024-25ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದಾಖಲೆಯ 62.66% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ನಂತರ, ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು, ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತು ಸುಮಾರು 39,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 62.66% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ," ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಉಗ್ರರಿಗೆ ಉತ್ತರ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್'
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು 2025ರ ಮೇ 7 ರಂದು 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದವು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿದ್ದ (PoJK) ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಉಗ್ರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 26 ಮಂದಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ದಿನವೇ ನಾನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (CDS), ಮೂರೂ ಪಡೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೂರೂ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇರುವವರೆಗೂ, ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಇದು ಉಗ್ರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತೆ," ಎಂದು ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ನಿಲುವು
ಯೂರೋಪ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು (supply chains) ಪರಸ್ಪರರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಜಗತ್ತು ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಂಘರ್ಷ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇದೆ. ಯೂರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮನೆಮಾಡಿದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕವು 'ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದ ವಿಶ್ವ' ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.
SCO ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೆ. ನಮಗೆ 'ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕ' (New World Order) ಬೇಕೋ ಅಥವಾ 'ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕ' (orderly world order) ಬೇಕೋ ಎಂದು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಗೌರವ ಸಿಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು, ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
2022ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. (ANI)
