ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಚಾರ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರೈಲು ಹೊರಡುವ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಾರ್ಟ್, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಲುಗಳಿಗೆ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.17): ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಸ್ಟೇಟಸ್ಅನ್ನು 10 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ರವರೆಗೆ ಹೊರಡುವ ರೈಲುಗಳ ಮೊದಲ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:01 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11:59 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ರವರೆಗೆ ಹೊರಡುವ ರೈಲುಗಳ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇದು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಈಗ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಚಾರ್ಟ್ ತಯಾರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ದ
ಹಾಲಿ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:01 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11:59 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:00 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:00 ರವರೆಗೆ ಹೊರಡುವ ರೈಲುಗಳಿಗೆ, ರೈಲು ಹೊರಡುವ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಮೊದಲ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ರೈಲ್ವೆಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
"ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ರೈಲ್ವೆಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಚಾರ್ಟ್ ತಯಾರಿ ನಿಯಮವೆಂದರೆ ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಮೊದಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಆರ್ಎಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕೃತ ಸೀಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಮಸ್ಯೆ
ಈ ಹಳೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೊದಲೇ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ರೈಲ್ವೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.