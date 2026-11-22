ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯನೊಬ್ಬನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಲುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ? ಭಾರತೀಯನ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವೆಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ರೈಲುಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ರೈಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಶಿಸ್ತು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯನೊಬ್ಬನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸೈಯದ್ ಶಾನ್ ಆಲಂ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 59 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1. ರೈಲುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ
ಸೈಯದ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ರೈಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಳಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನಿಂದ ಇಳಿದ ನಂತರವೂ ಚೀನಾದ ರೈಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಿಂಡಿ, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2. ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಚೀನಾದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ ಎಂದೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ
ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಶೌಚಾಲಯದ ಲಭ್ಯತೆ ತಿಳಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಸನದ ಬಳಿಯೇ ಇರುವ ಸೂಚಕ ದೀಪಗಳ ಮೂಲಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೈಯದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಭಾರತೀಯ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೂ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯದೆ, ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ. ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.