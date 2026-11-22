Ramrao Wadkute Passes Away: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಮರಾವ್ ವಡ್ಕುಟೆ(MP Rama Rao Vadkute) ಹೃದಯಾಘಾತ(Heart attack)ದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಎದೆ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Ramrao Wadkute Passes Away: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಮರಾವ್ ವಡ್ಕುಟೆ(MP Rama Rao Vadkute) ಹೃದಯಾಘಾತ(Heart attack)ದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಎದೆ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು ರಾಮರಾವ್ ವಡ್ಕುಟೆ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಜಾತಶತ್ರುವಿನಂತೆ ಇದ್ದರು. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲೀಡರ್ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂಗೋಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ್ಯಾಂತ ಗಣ್ಯರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮರಾವ್ ವಡ್ಕುಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ
ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಮರಾವ್ ವಾಡ್ಕುಟೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಶೆಲಿ-ಮೆಂಡಿ ಮಹಾಸಂಘದ (ಆಡು ಮತ್ತು ಕುರಿ ಕಾಯುವವರ ಸಂಘ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಎನ್ಸಿಪಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಕೋಟಾದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ, ಎನ್ಸಿಪಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ(BJP)ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು.. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು 2021 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿಂಗೋಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಪಕ್ಷವು ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಮರಾವ್ ವಡ್ಕುಟೆ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ಹಿಂಗೋಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಎನ್ಸಿಪಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸಿದರು
ವಡ್ಕುಟೆ ಅವರು ಧಾಂಗರ್ ಸಮುದಾಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1999 ರಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಎನ್ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಒಬಿಸಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಎನ್ಸಿಪಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ರಾಮರಾವ್ ವಡ್ಕುಟೆ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಎನ್ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಕಟ್ಟ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2004 ರಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷವು ಅವರನ್ನು ಕಲಮ್ನೂರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿತಾದ್ರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಸೋಲು ಕಂಡರು.