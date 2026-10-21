ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 79 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಈ ದೂರದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ₹1,628 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 79 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಈ ದೂರದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ₹1,628 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲುಗಳಿಗೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
79 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರೋಘಾಟ್ಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ!
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ರೋಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದ ಸಂಪರ್ಕ ದೊರೆತಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಡೋಕಿ–ರೋಘಾಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಗೇಜ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭನ್ಪುರ–ಕುರೂದ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನೂ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
₹1,628 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ
ದಳ್ಳಿ–ರಾಜಹರಾ–ರೋಘಾಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 95 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ₹1,628 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂತಿಮ 17.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ತಾಡೋಕಿ–ರೋಘಾಟ್ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ರೈಲು ಸೇವೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಕ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ ₹7,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎರಡು ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ
ರೋಘಾಟ್ಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೋಘಾಟ್–ರಾಯ್ಪುರ ರೈಲು: ರೋಘಾಟ್ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಯ್ಪುರ ತಲುಪಲು ಅನುಕೂಲ.
ರಾಯ್ಪುರ–ಕುರೂದ್ ರೈಲು: ಕುರೂದ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ.
ಈ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕದ ಬಲ
ರೋಘಾಟ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದ್ದು, ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವು ಅದಿರನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಿಲಾಯಿ ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ರೈಲು ಮೂಲಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸುಗಮವಾದರೆ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ಗೇಜ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಳಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾರ್ಸಿಯಾ–ಪರಮಲ್ಕಾಸಾ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪೆಂದ್ರಾ ರೋಡ್–ಬಿಲಾಸ್ಪುರ–ಉಸ್ಲಾಪುರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರೈಲು ಹಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾಗುವುದನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಅಭನ್ಪುರ–ಕುರೂದ್ ಬ್ರಾಡ್ಗೇಜ್ ಮಾರ್ಗವೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಅಭನ್ಪುರ–ಕುರೂದ್ ಬ್ರಾಡ್ಗೇಜ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಅಭನ್ಪುರ–ಧಮ್ತರಿ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಭನ್ಪುರದಿಂದ ರಾಜಿಮ್ವರೆಗೆ ಗೇಜ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಬಳಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕುರೂದ್–ಧಮ್ತರಿ ನಡುವಿನ ಉಳಿದ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.